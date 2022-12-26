«العدل»: الانتهاء من الأحكام التفصيلية لقانون الأحوال الشخصية الشهر المقبل

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن ملامح مشروع قانون الأحوال الشخصية ظهرت منذ يومين، ولكن الأحكام التفصيلية سيتم الانتهاء منها على مدار الشهر المقبل، وبعدها يُطرح للحوار المجتمعى، بمشاركة فئات المجتمع كافة.

وأضاف وزير العدل: «سندعو لطرح الأحكام التى وضعت والأساس الذى بنيت عليه، سواء علمى أو إحصائى أو رأى فقهى، إضافة إلى الأسانيد»، مؤكداً أنّه سيتم الاستماع لوجهات نظر الجميع، فمن الوارد أن يكون هناك تعديلات، وقد يتم قبول المشروع المطروح، بعد ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات الدستورية بالعرض على مجلس الوزراء ثم الإحالة إلى مجلس النواب.

المستشار عمر مروان: سندعو لحوار مجتمعي.. ولجنة «قانون الأسرة» تضم كفاءات كبيرة

وأوضح «مروان» أنّ ذلك يتم حال الحصول على الموافقة فى عدة نقاط أهمها توثيق الطلاق، وذلك حال الحصول على موافقة الأزهر والأوقاف والإفتاء، مكتوبة وموقعة، مؤكداً: «نحن مطمئنون تماماً لكل الأحكام الموجودة فى مشروع القانون».

وأوضح أنّ اللجنة المشكَّلة لإعداد قانون الأسرة، استعانت بمجموعة استشارية تشتمل على «عالم نفسى شهير، وعالمة اجتماع، وعدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم مفتى الجمهورية».

وأكد «مروان» أنّ كل إجراء فى قانون الأحوال الشخصية، شهد تحديد القول العلمى سواء الاستضافة أو الرؤية أو الحضانة، كى لا يكون للهوى أو التجربة الشخصية تأثير وتكون الأحكام موضوعية، مشيراً إلى أنّ أكثر عامين ينتشر فيهما الطلاق هما السنة الأولى والثانية من الزواج، والأولى أكثر من الثانية، بعدها تنخفض نسب الطلاق تدريجياً بمرور السنوات.