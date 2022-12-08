«الكرملين» يحذر من خطر وقوع هجمات أوكرانية في القرم

حذر الكرملين، اليوم، من خطر وقوع هجمات أوكرانية على مواقعه في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو إلى أراضيها منذ عام 2014 بعد استفتاء لم تعترف به أوكرانيا والغرب، وفقا لـ«العربية نت».

موسكو: إسقاط مسيرة قرب شبه جزيرة القرم

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف إنه هناك مخاطر من خطط أوكرانيا بشأن شن هجمات صاروخية جديدة، فيما أعلنت موسكو، في وقت سابق من اليوم، إسقاط مسيرة فوق البحر الأسود قرب «سيفاستوبول»، كبرى مدن شبه جزيرة القرم، التي تضم قاعدة بحرية روسية رئيسية.

كما قال ميخائيل رازفوجاييف، حاكم منطقة سيفاستوبول الإدارية، إن الجيش الروسي كعادته قام بعمله بشكل جيد، وجاء إسقاط المسيرة، اليوم، بعد سلسلة هجمات صاروخية شنت على الأراضي الروسية، استهدفت إحداها بلدة «إنجلز»، التي تخدم قاعدة جوية تحمل الاسم نفسه، وتنطلق منها عادة قاذفات صاروخية تستهدف أوكرانيا، ولم تتبن كييف الهجوم.

روسيا تستخدم القرم لشن هجماتها منذ بدء الأزمة الأوكرانية

وتستخدم روسيا منطقة القرم لشن هجماتها على أوكرانيا، منذ بدء الأزمة في فبراير الماضي، بينما تتعرض شبه الجزيرة لهجمات متكررة لطائرات مسيرة.

من ناحية أخرى، تعهدت أوكرانيا أكثر من مرة باستعادة شبه جزيرة القرم، في حين قال المتحدث باسم الكرملين، في أواخر الشهر الماضي، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث عن هذا الأمر أكثر من مرة قبل بدء الأزمة الأوكرانية في فبراير الماضي، معتبرا أن تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن استعادة القرم، تشير إلى عدم رغبة كييف أو استعدادها لحل المشكلات بطرق غير عسكرية.