تداول 12 ألف طن بضائع عامة و740 شاحنة بمواني البحر الأحمر

انتظمت حركة وصول ومغادرة السفن وكذلك تداول البضائع العامة والمتنوعة في مواني البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء ووصل إجمالي حجم التداول إلى 12 ألف طن.

5 سفن على أرصفة المواني

وأعلن المركز الإعلامي للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت على أرصفة المواني التابعة للهيئة 5 سفن، وتم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و740 شاحنة، و58 سيارة.

وذكر البيان، أن حركة الواردات اليوم سجلت 4000 طن بضائع، و361 شاحنة، و49 سيارة، والصادرات 8000 طن بضائع، و379 شاحنة، و9 سيارات.

مغادرة 4 سفن في ميناء سفاجا

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة 4 سفن، هي «الحرية1»، و«الحرية 2»، و«دليلة» و«بوسيدون إكسبريس»، فيما استقبل الميناء أمس 3 سفن هي «الحرية1»، و«دليلة» و«بوسيدن إكسبريس». وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 757 راكبا بموانيها.