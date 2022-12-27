«الأرصاد» تحذر قائدي المركبات من انخفاض الرؤية الأفقية بسبب الشبورة

تعود الأحوال الجوية الى حالة الاستقرار من جديد، حيث تزيد فترات سطوع الشمس، مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية في هذا التوقيت من كل عام، وتظل الأجواء مائلة للبرودة خلال ساعات النهار وباردة ليلا، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت هيئة الارصاد في بيان صادر عنها، اليوم، أن هناك فرص لسقوط الأمطار الخفيفة اليوم، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الشرقية، وجبال البحر الأحمر، ووسط سيناء.

تحذير من الشبورة المائية

وحذرت الأرصاد الجوية، من الشبورة الصباحية الكثيفة التي قد تعوق الرؤية الأفقية على بعض الطرق الصحراوية والزراعية والسريعة، والمؤدية الى مدن القناة وشمال الصعيد، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 20 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 19 - 15

- كفر الشيخ 18 - 15

- المنصورة 19 - 14

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 20 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

رأس حدربة 23-17