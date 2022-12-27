رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

في ذكرى ميلاد سمير صبري.. لبلبة تروى تفاصيل آخر مقابلة جمعتهما: كان يرى الأموات

كتب:

ضحى محمد
12:03 م | الثلاثاء 27 ديسمبر 2022
لبلبة وسمير صبري

لبلبة وسمير صبري

حبيب الملايين، الفنان الكبير سمير صبري، الذي ربطته علاقة حب وصداقة بالفنانة لبلبة، يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاده.

وقد سبق وتحدثت عنه الفنانة لبلبة، وذكرت الفترة الأخيرة في حياته قبل وفاته .

لبلبة تتحدث عن الفنان سمير صبري

وقالت الفنانة لبلبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعد وفاته: «أفتقد وجود سمير صبري في حياتي، وشعرت بصدمة حينما علمت بمرضه، وزُرته في المستشفى «وكان عنده أمل إنه يعيش».

وعن تفاصيل آخر مقابلة معه، قالت: «كان معانا حينها المخرج خالد يوسف، وفجأة وأثناء جلوسنا معه سرح قليلا وبدأ يردّد (عماد حمدى لأ لأ لأ هو عماد حمدي)، وبدا وكأنه يرى الأموات حينها، الله يرحمه، كان فنانا محبا لمهنته ومتعدد المواهب».

وفاة الفنان سمير صبري

وغيب الموت الفنان سمير صبري عن عمر ناهز الـ86 عاما بعد صراع مع المرض، داخل أحد فنادق القاهرة بشكل مفاجئ، يوم 20 مايو 2022.

وقد سبق وتعرض الفنان سمير صبري لوعكة صحية شديدة قبل وفاته؛ إذ أصُيب بالسرطان، وكان يتلقى جلسات علاج كيماوي، وهو ما كان له تأثير على القلب.

اقرأ المزيد:

لبلبة لـ«الوطن»: موسيقار الأجيال دعمني بنصيحة ذهبية وأنا عندي 7 سنوات

لبلبة: «كان نفسي أمي تشوفني وأنا بتكرم في مهرجان القاهرة السينمائي»

لبلبة: «تكريم مهرجان القاهرة السينمائي مختلف.. وكان نفسي أمي تشوفني»

لبلبة: عادل إمام حاجة مهمه جدا في حياتي.. وتجمعنا عشرة عمر طويلة
بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.