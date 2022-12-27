في ذكرى ميلاد سمير صبري.. لبلبة تروى تفاصيل آخر مقابلة جمعتهما: كان يرى الأموات

حبيب الملايين، الفنان الكبير سمير صبري، الذي ربطته علاقة حب وصداقة بالفنانة لبلبة، يحل اليوم الثلاثاء ذكرى ميلاده.

وقد سبق وتحدثت عنه الفنانة لبلبة، وذكرت الفترة الأخيرة في حياته قبل وفاته .

لبلبة تتحدث عن الفنان سمير صبري

وقالت الفنانة لبلبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» بعد وفاته: «أفتقد وجود سمير صبري في حياتي، وشعرت بصدمة حينما علمت بمرضه، وزُرته في المستشفى «وكان عنده أمل إنه يعيش».

وعن تفاصيل آخر مقابلة معه، قالت: «كان معانا حينها المخرج خالد يوسف، وفجأة وأثناء جلوسنا معه سرح قليلا وبدأ يردّد (عماد حمدى لأ لأ لأ هو عماد حمدي)، وبدا وكأنه يرى الأموات حينها، الله يرحمه، كان فنانا محبا لمهنته ومتعدد المواهب».

وفاة الفنان سمير صبري

وغيب الموت الفنان سمير صبري عن عمر ناهز الـ86 عاما بعد صراع مع المرض، داخل أحد فنادق القاهرة بشكل مفاجئ، يوم 20 مايو 2022.

وقد سبق وتعرض الفنان سمير صبري لوعكة صحية شديدة قبل وفاته؛ إذ أصُيب بالسرطان، وكان يتلقى جلسات علاج كيماوي، وهو ما كان له تأثير على القلب.