موعد وأماكن فصل التيار الكهربائي في حي الجنانين بالسويس غدا للصيانة

أعلن حي الجناين بمحافظة السويس، فصل التيار الكهربائي عن عدد من الأماكن بالقطاع الريفي، بسبب إجراء أعمال صيانة، على أن يتم إعادة توصيل التيار بعد انتهاء الأعمال.

موعد فصل التيار الكهربائي عن حي الجناين

وذكر بيان صادر عن حي الجناين، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بالقطاع الريفي بمحافظة السويس غداً الأربعاء، بداية من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، ويتم بعدها إعادة توصيل التيار مرة أخرى.

أماكن فصل التيار الكهربائي غداً

وأوضح الحي، أن فصل التيار الكهربائي بالقطاع الريفي بالسويس يرجع إلى إجراء أعمال الصيانة بلوحة استصلاح الأراضي، ومن ثم ستتأثر عدد من المناطق، وهي أبوسيال، وأبو حسين، وقرى السنوسي، وأبو شحات، وقرى الألبان الجديدة والرائد، ومحمد عبده، ويوسف السباعي، إضافة إلى المناطق المحصورة بين أبو سيال والمشتل.

وأوضح البيان، الانتهاء من صيانة لوحة المحولات بمنطقة شندورة، وتم إعادة توصيل الكهرباء مرة أخرى لأماكن شندورة الجمعية، والبرين الشرقي والغربي وقرية أبو حزين ووشندورة الوحدة الصحية.

كما تم التنسيق مع مسؤولي الأماكن الواقعة في نطاق فصل الكهرباء للاستعداد بالمحولات البديلة، لاستخدامها خلال فترة فصل التيار الكهربائي.