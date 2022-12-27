حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات في حي فيصل بالسويس

شن حي فيصل بمحافظة السويس، بقيادة المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس الحي، حملة جديدة لإزالة التعديات والإشغالات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، تنفيذاً لتعليمات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، برفع جميع الإشغالات استعدادا لاحتفالات أعياد الميلاد.

حملات مكثفة في حي فيصل

وقادت رئيس حي فيصل بمحافظة السويس، عدة حملات مكثفة لرفع وإزالة الجراجات المخالفة والإشغالات والتعديات التي تعيق سير حركة مرور السيارات بمختلف مناطق وقطاعات الحي.

واتخذت الإدارة الهندسية برئاسة المهندس محمد صابر، بالتعاون مع إدارة الإشغالات بالحي، الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وأسفرت جهود الحملة عن رفع وإزالة عدد من الجراجات المخالفة والإشغالات والتعديات.

رفع وإزالة الإشغالات

وأكدت رئيس حي فيصل أن الحملة جاءت في إطار جهود الحي المستمرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات وتيسير حركة مرور السيارات والمشاة، بهدف المحافظة على المظهر الحضاري الذي تتمتع به السويس، مشيرة أنه سيتم تطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات لإعادة الانضباط إلى كافه مناطق وقطاعات الحي.