تفاصيل إصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة بالإسماعيلية.. 3 حالات خطرة

أصيب 17 عاملا في بعض المزارع الواقعة على طريق «الإسماعيلية- السويس» الصحراوي في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء، جراء اختلال عجلة القيادة في يد السائق.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد انقلاب سيارة تقل عددا من العمال على وصلة ابو سلطان بين طريقي السويس الصحراوي والقاهرة الصحراوي.

10 سيارات إسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسين كساب بـ10 سيارات، لنقل المصابين إلى المستشفيات المختلفة لتلقي العلاج اللازم، وقالت مصادر طبية لـ«الوطن»، إنه تم نقل 6 من المصابين إلى مستشفى فايد التخصصي و11 إلى مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية، إن حالات مستشفى فايد المركزي شبه مستقرة، وجار إجراء الفحوصات الطبية لهم للاطمئنان على صحتهم.

وأشارت المصادر إلى أن 3 حالات ضمن المصابين في الحادث ممن نُقلو إلى مستشفى جامعة قناة السويس في حالة غير مستقرة، ويجرى تجهيز غرف العمليات لهم.

وقالت المصادر إن الإصابات تنوعت بين كسور وارتجاج في المخ، وجروح مختلفة في أنحاء الجسم.

عودة الحركة المرورية

ودفعت إدارة مرور فايد بالإسماعيلية بخدمات مرورية إلى مكان الحادث لإعادة تسيير الطريق مرة أخرى، وتجنيب السيارة من نهر الطريق.

وحررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأمرت جهات التحقيق بفحص سبب انقلاب السيارة، وإنهاء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.