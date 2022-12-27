رئيس المعهد المصرفي: وضعنا خطة لتطوير خدمات القطاع في 2023 (حوار)

كشف الدكتور عبدالعزيز نصير، الرئيس التنفيذي للمعهد المصرفي المصرى، الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، عن ملامح استراتيجية المعهد خلال 2023، مشيرا إلى أنها تتضمن نموذج عمل جديد لتطوير الخدمات المقدمة، إذا جرى تشكيل فريق عمل جديد من مديري علاقات العملاء، ليكونوا بمثابة نقطة التواصل مع البنوك، لتلبية متطلباتهم بشكل فعال.

واضاف نصير فى حواره لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل فريق آخر مسؤول عن تصميم وتطوير البرامج التدريبية، تماشيًا مع أحدث المعايير الدولية، كما شملت المبادرات وضع خطط تنفيذية للتوسع الجغرافي في جمهورية مصر العربية وفي القارة الافريقية. فضلًا عن هذا يتم أيضًا تطوير المواد العلمية طبقًا لأحدث الممارسات العالمية مع وضع مسارات تدريبية، وإلى نص الحوار.

ما أبرز محاور استراتيجية المعهد في 2023؟

أطلق المعهد المصرفي خلال العام المالي الماضي 2021/2022 إستراتيجية جديدة مدتها 5 سنوات، تشتمل على 5 أهداف إستراتيجية ينبثق منها 19 مبادرة وتم تعديل نص الرؤية والرسالة للمعهد لتتماشى مع استراتيجيته الجديدة. ومن ضمن هذه المبادرات؛ تطوير نموذج عمل جديد لتطوير الخدمات المقدمة، حيث تم تشكيل فريق عمل جديد من مديري علاقات العملاء ليكونوا بمثابة نقطة التواصل مع البنوك وذلك لتلبية متطلباتهم بشكل فعال، كما تم تشكيل فريق أخر مسئول عن تصميم وتطوير البرامج التدريبية تماشيًا مع أحدث المعايير الدولية.

كما شملت المبادرات وضع خطط تنفيذية للتوسع الجغرافي في جمهورية مصر العربية وفي القارة الافريقية، فضلًا عن هذا يتم أيضًا تطوير المواد العلمية طبقًا لأحدث الممارسات العالمية مع وضع مسارات تدريبية للوظائف المختلفة بالقطاع المصرفي لضمان جودة الكوادر البشرية في كل وظيفة بجميع مستوياتها. وفي ذات السياق، يحرص المعهد علي وضع اجراءات لضمان جودة الخدمات المقدمة وقياس مدى رضاء العملاء عن تلك الخدمات فضلًا عن استيعاب الاقتراحات والاحتياجات الملحة للعملاء.

ما العائد من زيارة تنزانيا للمرة الثانية؟

تهدف استراتيجية المعهد المصرفي المصري الى تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء وقد تلقى المعهد دعوة من رئيس أكاديمية التدريب التابعة للبنك المركزي التنزاني في إطار الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من خريجي دبلومة «Ordinary Diploma in Banking Practice and Supervision» «دبلومة أولية في العمليات المصرفية والإشراف».

وخلال تلك الزيارة قمنا بعقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع كل من محافظ البنك المركزي ونائبيه وعدد من المسئولين بالبنوك التنزانية واتحاد البنوك التنزانية، وتناولت تلك الاجتماعات التعرف عن الاحتياجات التدريبية للقطاع المصرفي التنزاني ومناقشة أوجه التعاون المستقبلية بين الجانبين المصري والتنزاني لتلبية تلك الاحتياجات.

ما استراتيجية المعهد في الفترة المقبلة داخل الدول الافريقية؟

يعمل المعهد باستمرار على تطوير وزيادة تنوع برامجه المقدمة إلى القطاع المصرفي الإفريقي سواء باستقبال المتدربين في مقرات المعهد أو من خلال برامج التعلم عن بُعد.

وفي إطار إستراتيجية المعهد لتعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، في مارس الماضي توجه وفد من المعهد إلى دولة تنزانيا، لمناقشة الاحتياجات التدريبية والتعرف على الخدمات المطلوبة من قبل عدد من البنوك وتحديد أوجه التعاون بين المعهد ونظيره التنزاني والأكاديمية التابعة للبنك المركزي التنزاني.

وعقب هذه الزيارة استقبل المعهد بالقاهرة وفدًا من البنك المركزي التنزاني والمعهد التابع له للاطلاع على تجربة المعهد المصرفي المصري ودراسة نظم العمل به، وكذلك تم توقيع اتفاقية تعاون مع أكاديمية بنك تنزانيا لتقديم خدمات المعهد التدريبية في تنزانيا ودول أفريقية أخرى.

وفي إطار تعزيز العلاقات مع دول القارة السمراء، دعا المعهد المصرفي وفد من البنك المركزي السوداني وعدد من البنوك السودانية لعقد اجتماع بالقاهرة لبحث سبل التعاون مع القطاع المصرفي السوداني، وذلك على هامش المؤتمر السنوي العاشر للمعهد والذي عقد في يونيو الماضي.

عقب ذلك توجه وفد من المعهد المصرفي المصري إلى مدينة الخرطوم بدولة السودان في شهر سبتمبر، بهدف التعرف على الاحتياجات التدريبية لعدد من البنوك السودانية، وجار العمل على استيفائها، سواء من خلال مشاركة العاملين بالقطاع المصرفي السوداني بالبرامج التدريبية التي يقدمها المعهد داخل جمهورية مصر العربية أو من خلال إيفاد المحاضرين لجمهورية السودان لتقديم البرامج التدريبية لهم هناك.

كما أطلق المعهد في أكتوبر الماضي أولى دورات «برنامج المعهد المصرفي للقيادات التنفيذية» للقطاع المصرفي الإفريقي، الذي يهدف إلى تطوير مواهب وكفاءات القيادات التنفيذية وإثراء المعرفة التقنية لديهم لرفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في القطاع المصرفي الإفريقي.

انعقد البرنامج بحضور عدد من المتدربين من القيادات التنفيذية لأربعة بنوك من دولتي تنزانيا وزامبيا، حيث تضمن البرنامج مناقشة وعرض آخر المستجدات في موضوعات مختلفة مثل الإستراتيجية، والاستدامة، والحوكمة، والابتكار والتحول الرقمي للبنوك وغيرها من الموضوعات، وتم تصميم الدورة التدريبية لتشمل أساليب تدريب مختلفة داخل قاعة التدريب كدراسة الحالات، ونموذج المُحاكاة، وأنشطة لعب الأدوار بهدف تحقيق أقصى استفادة من المحتوى التدريبي. وجدير بالذكر انه من المخطط عقد عدة دورات من هذا البرنامج خلال الفترة القادمة.

كم عدد الأشقاء الأفارقة المستفيدين من برامج المعهد حتى الآن؟

لقد نجح المعهد في تقديم خدماته التدريبية خلال العام المالي الماضي لـ500 متدرب من العاملين بالقطاع المصرفي الأفريقي، ضمن دور المعهد الرائد في دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الأفريقي واتساقًا مع أحد أهداف الخطة الاستراتيجية نحو التوسع في تقديم خدمات المعهد لدول القارة السمراء.

واستقبل المعهد هذا العام أول متدربين من دولة غينيا بيساو ليصل بذلك إجمالي عدد المستفيدين من خدمات المعهد إلى 4 آلاف متدرب من 44 دولة أفريقية منذ إنشاء المعهد وحتى الآن.