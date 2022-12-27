مشيرة خطاب: حقوق الإنسان ليست مطلقة وتقف عند حدود الطرف الآخر

أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حقوق الإنسان تعد وسيلة لحل المشكلات المستعصية، وأهم قضية على مستوى العالم، مشددة على مدى الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذه القضية، لافتة إلى أهمية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشددت السفيرة مشيرة خطاب على أهمية وضع ضوابط للحقوق، موضحة أن حقوق الإنسان ليست مطلقة بل وتقف عند حدود الطرف الآخر، لافتة إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤية والتزام قانوني على الدولة لتعزيز حقوق الإنسان، وهو التزام واجب لكل مصري ومصرية دون تمييز، لافتة إلى أنه أمامنا فرصة تاريخية ستسهم بشكل كبير في رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية وذلك بإعلان الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي بها قدر كبير للشباب، فهي أول مرة يتم إعلان استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان من قبل رئيس الجمهورية.

ولفتت إلى أن حقوق الإنسان تعني الحق في الصحة والتعليم، مؤكدة أن الزيادة السكانية تمثل أكبر خطر على حقوق الإنسان، موضحة أن التمتع بالحقوق دون تمييز هو مبدأ أساسي لحقوق الإنسان.

التشكيل الحالي للمجلس القومي لحقوق الإنسان يضم 27 عضوًا

كما أوضحت كيفية اختيار أعضاء المجلس، موضحة أن التشكيل الحالي للمجلس الذي يضم 27 عضوًا تم وفقًا لعملية ديمقراطية، حيث أجرى البرلمان تصويت لاختيار الأعضاء، وأن المجلس القومي لحقوق الإنسان منذ إنشائه عام 2003 يحتل المرتبة «أ» ضمن تصنيفات مجالس حقوق الإنسان عالميا: «نأمل إلى تحقيق كافة ما يتطلع إليه المواطن المصري».

وأضافت أن المجلس القومي لحقوق الإنسان ينشر الوعي بحقوق الإنسان ويدرب الكوادر المختلفة، مؤكدة دور الطلاب في تعديل مناهج حقوق الإنسان، وتم اختيار طلاب من بين طلاب جامعة عين شمس كسفراء لحقوق الإنسان.

استضافة مصر لقمة الدول الأطراف يمثل حدثاً تاريخياً

وأكدت السفيرة مشيرة خطاب أن استضافة مصر لقمة الدول الأطراف لتغير المناخ يمثل حدثاً تاريخياً، خاصة وأنه تم عقد اجتماعات وعقد اتفاقيات في سعي لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وآثارها الخطيرة على جميع الدول وشددت على أن تغير المناخ قضية تتعلق بحقوق الإنسان لكونها ظاهرة من صنع البشر ويتعين تضافر جهود الحكومات ومنظمات المجتمع المدني لتخفيف حدتها مؤكدة أن أزمة تغير المناخ هي أزمة عالمية تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا.

جاء ذلك خلال كلمتها في ندوة «دور الشباب في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان»، التي استضافتها جامعة عين شمس، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.