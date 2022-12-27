مصر الأولى أفريقيا في نسبة الإنفاق على بحث وتطوير الدخل القومي

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي حصول مصر على المرتبة 35 عالميًّا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي، من بين 86 دولة، والمرتبة الثانية عربيًّا، والمرتبة الأولى إفريقيًّا، وذلك وفقًا لتقرير موقع TheGlobalEconomy.com والذي يتضمن مجموعة البيانات الخاصة لأكثر من 500 مؤشر من أكثر من 200 دولة منذ عام 1960 حتى الآن.

نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير

وأشار الوزير إلى أن مصر وفقًا للتقرير جاءت في المرتبة الأولى إفريقيًا في نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من الدخل القومي، وقد بلغت نسبة إنفاق مصر على البحث والتطوير من الدخل القومي 0.96%.

وشمل التقرير ترتيب ست دول عربية، وجاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الثانية عربيًّا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة، وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة، ثم الكويت في المرتبة الخامسة، والعراق في المرتبة الأخيرة.

وبلغت قيمة الإنفاق على البحث والتطوير 59 مليار جنيه عام 2021 بزيادة قدرها 3 مليارات جنيه عن عام 2020 حيث كانت قيمة الإنفاق 56 مليار جنيه.

ومن جهته، قال محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إنه وفقًا لبيانات المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بأكاديمية البحث العلمي، فقد بلغت نسبة الإنفاق الحكومي (الجامعات والمراكز البحثية) على البحث والتطوير 63% من إجمالي قيمة الإنفاق، بينما بلغ إنفاق القطاع الخاص 37%، وحوالى نسبة 1% من الخارج من المؤسسات غير الهادفة للربح.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه وفقًا لموقع TheGlobalEconomy.com جاءت مصر أيضًا في المرتبة 33 عالميًا من حيث عدد براءات الاختراع المسجلة للمقيمين من بين 117 دولة، وفي المرتبة الأولى إفريقيًا، وفى المرتبة الثانية عربيًا بعد المملكة العربية السعودية، وجاءت مصر أيضًا في المرتبة 53 عالميًا من ضمن 99 دولة في قيمة الصادرات العالية التكنولوجية بقيمة 526.18 مليون دولار.