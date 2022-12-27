تفاصيل يوم توظيفي من وزارة الشباب.. اعرف الشروط والمميزات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن عدد من الوظائف الشاغرة وفرص العمل في عدد من التخصصات.

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل وظائف أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وظائف وزارة الشباب والرياضة

وأعلنت الإدارة المركزية لتمكين الشباب، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، عن اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى شركات لخدمات الدليفري علي الوظائف الآتية:

مندوب توصيل مطاعم

وذكرت وزارة الشباب والرياضة، بعض الشروط الوظيفية التي يجب توافرها في المتقدمين وهي كما يلي:

شروط التقديم لليوم التوظيفي

- السن لا يقل عن 18 سنة ولا يزيد عن 45 .

- امتلاك الفرد دراجة نارية.

- رخصة قيادة دراجة نارية.

مميزات الحصول على الوظيفة

- تأمينات اجتماعية تأمين طبي سكن مجاني.

موعد ومكان التنفيذ

يقام الملتقى التوظيفي يوم الاثنين 2 يناير 2022، من الساعة 10 صباحا، حتى الثالثة عصرا بمركز شباب طيبة العوامية بالأقصر.

الثلاثاء 3 يناير 2022 من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا بمركز شباب السلام باسنا - محافظة الأقصر.

الأربعاء 4 يناير 2022 من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا بمركز شباب ارمنت الحيط - محافظة الأقصر.

كيفية التقديم على الوظائف

على الراغبين في التقديم وحضور الملتقى التوظيفي، ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد أعلاه أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.

كما أعلنت الوزارة عن اليوم التوظيفي المفتوح توظيف لشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر علي الوظائف الأتية:

- مسئول تمويل.

- المميزات الوظيفية.

- تأمينات اجتماعية.

- حوافز ومكافآت.

- أرباح سنوية.

موعد ومكان التنفيذ

الاثنين 2 يناير 2022 من الساعة 10 صباحا حتى الثالثة عصرا بمركز شباب مدينة سمسطا - بنى سويف.