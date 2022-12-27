أستاذ مناعة: جائحة كورونا خلقت تكاتفا دوليا لمواجهة تفشي الأوبئة

قال الدكتور أشرف عقبه رئيس أقسام المناعة بطب عين شمس سابقًا، إن جائحة كورونا نتج عنها تكاتف العالم أجمع لحل هذه الأزمة، لكي يمنع تفشي الوباء، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية قررت يوم 7 ديسمبر 2020 تخصيص يوم 27 ديسمبر كيوم عالمي للتأهب للأوبئة، إذ أن الأوبئة مشكلة تبدأ في منطقة معينة وتصيب مجموعة من الأفراد ولا تلبث أن تنتشر في أماكن أخرى وقد تكون أماكن بعيدة جدًا.

تسمية كوفيد 19 بالجائحة يرجع لانتشارها في كل دول العالم

وأضاف عقبه في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن كوفيد 19 بدأ في الصين وتفشى في جميع بقاع الأرض، فكل الدول أصيبت بالوباء، ولذلك تم توصيفه كجائحة، مشيرًا إلى أن بداية الجائحة شهدت تخبط العالم بالبحث عن علاج ولقاحات، وتم توفير باللقاحات في بعض الدول.

اليوم الدولي للأوبئة يستهدف ترسيخ التكاتف بين الدول لمواجهة الأوبئة

وأوضح رئيس أقسام المناعة بطب عين شمس سابقًا، أن منظمة الصحة العالمية تهتم بصحة البشر جميعًا، وهو ما دفعها لإطلاق يوم التأهب للأوبئة في ديسمبر بهدف الحد من تفشي الأوبئة وانتشارها في دول العالم، وهو ما يتطلب التكاتف، مع التوعية بخطر الأوبئة، وتفعيل الخطط المشتركة التي يتم وضعها لمنع هذه الأوبئة.