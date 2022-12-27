أسعار الكتاكيت والفراخ والبط والسمان في بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء

أعلنت بورصة الدواجن الرئيسية أسعار الكتاكيت والبط والفراخ والسمان، اليوم الثلاثاء، وأشارت البورصة إلى أن التباين بين الشركات يعود إلى عوامل عديدة منها عمر ووزن الكتكوت.

2.75 جنيه سعر الكتكوت الأبيض

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض عمر يوم، وفقا لإعلان البورصة، من 2.75 جنيه إلى 3.5 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم من 3 إلى 4 جنيهات، والكتكوت البلدي عمر يوم من 4 إلى 4.5 جنيه.

وسجلت أسعار لحوم الفراخ البيضاء 43 إلى 44 جنيها للكيلو، ولحوم الفراخ الساسو 58 إلى 59 جنيها للكيلو، ولحوم الفراخ البلدية 59 إلى 61 جنيها للكيلو، ولحوم الفراخ الأمهات البيضاء 37 إلى 38 جنيها للكيلو.

أسعار البط الفرنساوي اليوم

وبحسب إعلان البورصة، سجل سعر كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم 6.5 إلى 7.5 جنيه، وكتكوت البط المسكوفي عمر يوم 15 إلى 16 جنيها، وكتكوت البط المولار عمر يوم 15 إلى 16 جنيها.

أما سعر لحم البط الفرنساوي فتراوح بين 24 إلى 24.5 جنيه، ولحم البط المسكوفي 47 إلى 47.25 جنيه، ولحم البط المولار31 إلى 32.5 جنيه.

أسعار الفراخ الرومي والسمان

وتضمن إعلان البورصة سعر الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم حيث تراوح بين 16.5 جنيه إلى 17 جنيها، والكتكوت الرومي عمر شهر 16 جنيها، والكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم 16.5 جنيه، أما الكتكوت الرومي البرونزي وزن 500 جرام وعمر 45 يوما 44 جنيها.

وسجل كتكوت السمان الأسمر البري عمر يوم 2.25 جنيه، وكتكوت السمان الأبيض الهجين عمر يوم 2.75 جنيه.