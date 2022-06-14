التعليم: لا يحق للمدارس الخاصة حجب أرقام الجلوس عن المتأخرين في المصروفات

لجأت بعض المدارس الخاصة إلى منع تسليم أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة، للطلاب المتأخرين في دفع المصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي، أو سداد باقي المصروفات، وأصبح هؤلاء الطلاب في حيرة من أمرهم، حيث يخشون من حرمانهم من دخول الامتحانات، لتأخر أولياء أمورهم عن سداد المصروفات.

لا يحق للمدرسة الخاصة حجب أرقام الجلوس

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم لـ«الوطن»، إنه لا يحق للمدارس الخاصة حجب أرقام جلوس الثانوية عن المتأخرين في سداد المصروفات، ويوجد عدة طرق أخرى لحفظ حقوق المدرسة، من بينها أنه يمكن عدم تسليم ملف الطالب عند التقديم بالجامعة أو غير ذلك، إلا إذا دفع ما عليه من مستحقات مالية، لكن لا يتم حجب رقم الجلوس أو تهديد الطالب بالمنع من دخول الامتحانات.

استخراج رقم الجلوس من الكنترول برسوم بسيطة

وأضاف المصدر، أن طلاب المدارس الخاصة لا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في نفس مدارسهم، وبالتالي لا مبرر لمخاوف هؤلاء الطلاب، لكن يحق للمدارس أن تحجب نتائجهم بعد ذلك لحين سداد المصروفات، مؤكدا أن الطالب الذي لم يحصل على رقم الجلوس، أو تم حجبه عنه، أو فقده لأي سبب، يمكن استخراجه من الكنترول التابع له، مقابل رسوم بسيطة.

موعد بداية امتحانات الثانوية العامة

وفي نفس السياق تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 20 يونيو الجاري، في المواد غير المضافة للمجموع ويوم 26 يونيو للمواد الأساسية، وفقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم عقد الامتحانات ورقيا بالبابل شيت في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للحفاظ على صحة الطلاب من فيروس كورونا المستجد.