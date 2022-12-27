«هديل» موهبة غنائية تألقت أمام الرئيس: هبقى نجمة

جهود كبيرة بذلتها الدولة لدعم أصحاب ذوى الهمم، إذ شهدوا إسهامات كبيرة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، منها مبادرة «قادرن باختلاف» التى أتاحت لهم المشاركة فى مختلف المجالات والظهور للنور، وكان من بين هؤلاء الأشخاص هديل ماجد، التى تمكنت من الغناء أمام الرئيس فى إحدى نسخ منتدى شباب العالم.

موهبة كبيرة تمتلكها «هديل» فى الغناء، فبعد حصولها على ليسانس آداب قررت أن تطور موهبتها، إذ بدأت تتدرب فى أكاديمية الفنون منذ 5 سنوات: «هديل موهوبة من فترة طويلة وبعد لما اتخرجت فى كلية الآداب قررت إنها تدرس فى أكاديمية الفنون وتطور من موهبتها فى الغناء»، هذا ما قالته منال خورشيد، والدتها، لـ«الوطن».

وكانت «هديل» تأمل فى الغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو ما تحقق لها فى منتدى شباب العالم: «هديل كانت دائماً ما تسأل عن الوقت اللى هتغنى فيه والناس كلها تعرفها وتكون نجمة لامعة، وبالفعل استطاعت أن تغنى أمام الرئيس».

والدتها: حياة بنتى تغيرت بفضل اهتمام الدولة بذوى الهمم خصوصاً فى التعليم والصحة

تحكى والدتها عن إسهامات الدولة لأصحاب ذوى الهمم بأن حياة ابنتها تغيرت للأفضل بعد اهتمام الدولة بأصحاب ذوى الهمم: «فى الأول قبل ما الرئيس يتولى الحكم كل الناس كانت بتبص لهم نظرة مش كويسة ومحدش كان مديهم حقهم، لكن النهارده الوضع مختلف خصوصاً فى التعليم أو الرعاية الصحية».

والدة «هديل» أشارت إلى أنه جرى توفير العديد من الخدمات المختلفة لهم، ومنها مجال الدمج فى التعليم وطرح بطاقة الخدمات المتكاملة: «حاجات كتير اختلفت فى عهد الرئيس ونظرة الناس ليهم اختلفت وكمان الرعاية الصحية ومشاركة المجتمع سواء فى الثقافة أو الرياضة، وكمان تمكنوا من دخول مبادرة حياة كريمة».