تحويلات مرورية تزامنا مع تنفيذ أعمال مشروع ربط خطوط الصرف بمصر الجديدة

أجرت الإدارة العامة للمرور عدة تحويلات مرورية تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع ربط خطوط الصرف الصحي بمنطقة مصر الجديدة، حيث سيتم تنفيذ أعمال القطع العرضي لشارع السعادة اتجاه شارع الحجاز، الأمر الذي يستلزم (غلق منطقة الأعمال) لحين الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال.

إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي

تسلك المركبات شارع الفتح اتجاه شارع الحجاز بديلاً لشارع السعادة، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال ابتداءً من صباح اليوم الأربعاء، وتستمر فترة الأعمال من الساعة 05 :12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.