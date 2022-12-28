تحويلات مرورية بسبب غلق نفق اللواء باقي زكي بمحور التسعين في التجمع

يتواصل تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع المونوريل العاصمة الإدارية، الأمر الذي يستلزم استكمال أعمال الغلق الكلي لنفق اللواء باقي زكي بمحور التسعين الجنوبى، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة ثلاثين يوماً فقط ليلاً ونهاراً اعتباراً من اليوم الأربعاء، وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالي:

- حركة المركبات القادمة من كوبري التسعين تستكمل السير بمحور التسعين الجنوبى فالدوران والعودة من المأوى الدورانى أمام مجمع البنوك فيميناً اتجاه محور التسعين الشمالى.

تحويلات مرورية متقدمة بالطريق الدائرى

ثم إجراء بعض التحويلات المرورية المتقدمة بالطريق الدائرى على النحو التالى :

- تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح كوبرى التسعين القادم من مناطق المعادى اتجاه محور التسعين الجنوبى:

- حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري يتم الدخول يميناً محور جمال عبدالناصر «مسطح كوبرى عمر سليمان» فالدوران والعودة من المأوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيميناً محور الأمل اتجاه محور التسعين الجنوبي.

حركة المركبات القادمة من الطريق الدائرى تستكمل السير بالطريق الداعم فيميناً شارع طه حسين اتجاه محور مصطفى كامل ومناطق القاهرة الجديدة.

غلق كلى لمطلع كوبرى التسعين

تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمطلع كوبرى التسعين القادم من طريق السويس تجاه محور التسعين الجنوبي:

- حركة المركبات القادمة من الطريق الدائري تستكمل السير بالطريق الداعم فمدخل نفق الجولف اتجاه محور جمال عبدالناصر فالدوران والعودة من المأوى الدوراني ما بعد ميدان عمر بن الخطاب فيميناً محور الأمل اتجاه محور التسعين الجنوبي.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.