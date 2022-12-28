جمارك سفاجا تحبط 13 محاولة تهرب لطبنجة و2 مسدس صوت و7 بنادق ضغط

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة سامي أبوطالب بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط 13 محاولة تهرب جمركى لطبنجة و2 مسدس صوت و7 بنادق ضغط الهواء والأقراص المخدرة والهواتف المحمولة وكمية من الملابس الجاهزة ومستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون.

الاشتباه في 13 راكبا قادمين من السعودية وضبا والإمارات والكويت

كانت البداية اشتباه رجال الجمارك في مشمول الأمتعة الشخصية الخاصه بـ13 راكبا قادما من الإمارات والكويت والسعودية، وبتفتيشهم تبين وجود 46 هاتف محمول وطبنجة و2 مسدس ضغط هواء مزود بكاتم للصوت و7 بنادق ضغط هواء و7 تلسكوب يمكن تركيبه على الأسلحة النارية و2 جهاز لاسلكي و1350 طرحة حريمي جديدة و1185 قطعة مستحضرات التجميل و100 قرص عقار الفيفادول المخدر و20 قرص فوار من عقار السولبادين المخدر مخبأة بطريقة يصعب الوصول إليها ولم يقر عنها، وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأمتعة الشخصية الواردة لميناء سفاجا من ميناء ضبا السعودي بالوردية الأولى بإدارة الحركة برئاسة هشام عوض شراقة، مدير إدارة الحركة.

المشاركون فى عملية الضبط

وأجرى عملية الضبط هشام الزناتي، خالد عبدالرحمن، أحمد مرتضى، محمد صبري، محمد خالد، محمد توني، طارق فتحي مأمورو الحركة، ومصطفى حسيني والحسيني سيد ومحمد عادل وعبدالرحمن حمدي، مشرفو الحركة، بحضور حسام عشماوي مدير مجمع الوارد، وإبراهيم النقراشي وهيثم أبو النجا وأسامة علي، مأموري التعريفة، ومحمود حمدان مدير مجمع الساحات، والحسن عيد بالأمن الجمركي ومكافحة التهريب الجمركي حسن زايد وعبدالمنصف عبدالعال.

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 1 مليون و357 ألفا و652 جنيها.

رئيس إدارة الجمارك يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضرا جمركيا

ومن جانبه، قرر عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 13 محضرا جمركيا وحررهم إبراهيم خيامي ومحمد حموده وياسر عز العرب مدير إدارة الشئون القانونية لمخالفة الوقائع لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الإتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .