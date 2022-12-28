أسعار الكتاكيت والفراخ والبط والرومي في بورصة الدواجن اليوم

يبحث أصحاب المزارع وربيات البيوت عن أسعار الكتاكيت بمختلف أنواعها، فراخ وبط ورومي، لتحديد مصدر شراء مستلزماتهم.

وأعلنت البورصة الرئيسية للدواجن عن أسعار مختلف أنواع الكتاكيت وكذلك لحوم البط والفراخ والرومى وجاءت كالتالى..

أسعار الكتاكيت الأبيض والساسو والبلدي 4 جنيهات

وفقاً لإعلان البورصة تراوحت أسعار الكتكوت الأبيض عمر يوم 4 إلى 4,25 جنيه، والكتكوت الساسو عمر يوم 4 إلى 4,25 جنيه، أما الكتكوت البلدي عمر يوم فتراوح سعره بين 4 إلى 4,5 جنيه.

وتراوح سعر لحم الفراخ البيضاء بين 43 إلى 44 جنيها للكيلو ولحم الفراخ الساسو من 58 إلى 59 جنيها للكيلو، ولحم الفراخ البلدي 59 إلى 61 جنيها للكيلو في حين تراوح لحم الأمهات الأبيض بين 37 إلى 38جنيها للكيلو.

أسعار البط فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء

وبحسب إعلان بورصة الدواجن تراوح لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24,5 جنيها ولحم البط المسكوفي 47 إلى 47,25 جنيها ولحم البط المولار 31 إلى 32,5 جنيها.

أما كتكوت البط الفرنساوي عمر يوم فتراوح بين 6,5 إلى 7,5 جنيها، كتكوت البط المسكوفي عمر يوم 15 إلأى 16 جنيها ،كتكوت البط المولارعمر يوم تراوح سعرة بين 15 إلى 16 جنيها.

أسعار الرومي اليوم في البورصة

وجاء سعر الكتكوت الرومي الأسمر عمر يوم 16,5 إلى 17 جنيها وكتكوت الرومي عمر شهر تراوح بين 16 إلى 16,5 جنيها وكتكوت الرومي البرونزي عمر يوم بين 16,5 إلى 17 جنيها وكتكوت الرومي البرونزي نصف كيلو عمر 45 يوما فتراوح بين 44 إلى 44,5 جنيها.