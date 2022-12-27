طقس غير مستقر في الدول العربية.. رياح وسيول وتحذير من «اضطراب خطير»

تشهد عدة دول عربية، حالة من عدم الاستقرار الجوي، يرافقها سقوط أمطار غزيرة في العديد من المناطق، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

سيول في الأردن

ففي الأردن، تسببت السيول الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة بإغلاق طرق رئيسية، وحدوث انهيارات ترابية وصخرية في العديد من المناطق بالمملكة، حيث سجلت الأرصاد الجوية الأردنية أعلى كمية هطول للأمطار في مدينة «معان» حتى الساعة السادسة صباح اليوم، وبلغت 66 ملم، كما اجتاحت السيول مدينة «البتراء» الأثرية، أمس، وتم إخلاء السياح منها حفاظا على سلامتهم.

الدفاع المدني ينقذ ركاب حافلة بعد محاصرتهم بالسيول بمعان#بترا pic.twitter.com/exrfemoTDZ — Jordan News Agency (@Petranews) December 26, 2022

أمطار غزيرة ورياح في الإمارات

ومن جهته، توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل في الإمارات، حسب ما جاء على حسابه الرسمي بفيس بوك، استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، اليوم، على أن يكون الطقس غائم جزئيا مع ظهور بعض السحب الركامية على مناطق مختلفة في البلاد، يصاحبها هطول أمطار غزيرة، ورياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحيانا، داعيا المواطنين للتأهب والاستعداد لـ«طقس خطير».

أمطار رعدية وثلوج في السعودية

وفي السعودية، يُتوقع هطول أمطار رعدية اليوم، على مدن الجوف وحائل والقصيم، والرياض، ونجران، وجازان، وعسير، والباحة، ومنطقة الشرقية، فضلا عن تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك «علقان والظهر وجبل اللوز»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

أمطار رعدية متوسطة في مصر

وفي مصر، تشهد البلاد طقس أكثر تأثرا بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع الكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط، كما يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب المناطق الشمالية.

من جانبها، توقّعت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، هطول أمطار رعدية، قد تكون متوسطة أحيانا فقط على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال سيناء ورفح والعريش ودمياط، وذلك نتيجة الطبيعة الجغرافية في هذه المناطق.

تقلبات درجات الحرارة وتكون ضباب في الكويت

وفي الكويت، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى عدم استقرار حالة الطقس، بسبب امتداد مرتفع جوي يؤثر على درجات الحرارة، مع انتشار السحب التي تكون فرصة لتكون الضباب.

أمطار متفرقة في البحرين

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية في البحرين، أنّه يُتوقع أن يكون طقس اليوم بارد نسبيا ورطب في البداية، يتحول إلى غائم جزئيا في وقت لاحق من النهار، مع سقوط أمطار هذه الليلة في مناطق مختلفة من البلاد.