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أستاذ نقد أدبي لـ قناة القاهرة الإخبارية: هناك وفرة في الأعمال التي تناولت مواجهة التطرف

كتب:

هانى حسن
12:13 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
محمد سليم شوشة أستاذ النقد الأدبي

محمد سليم شوشة أستاذ النقد الأدبي

أكد محمد سليم شوشة أستاذ النقد الأدبي، أن هناك وفرة في الأعمال الأدبية والثقافية خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن العديد من التيارات والأعمال الأدبية تناولت مواجهة الفكر المتطرف والمتشدد.

وأشار خلال مداخلة على شاشة القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك أعمالًا مثل رصاصة في الرأس للكاتب إبراهيم عيسى، ورواية خداع واحد ممكن لرضوى الأسود، انشغلت بمواجهة التشدد، لافتًا إلى أن هذه الأعمال كانت بمثابة تيار يواجه هذا الفكر المتطرف.

ولفت شوشة إلى أن هذه الروايات والأعمال الأدبية يجمعها الجانب المعرفي والفكري بما يوحي بأنها ليست للتسلية لكنها تجمع بين المظاهر الجمالية والإطار المعرفي في قوالب أدبية.

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