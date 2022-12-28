برنامج «8 الصبح» يشيد بملف «الوطن» عن ذوي الهمم: «مبهر وعناوينه تشرف»

أشادت المذيعة أسماء يوسف، أثناء تقديمها برنامج «8 الصبح» الذي يذاع يوميًا على فضائية «DMC»، بملف جريدة «الوطن»، الذي جاء بعنوان «القادرون باختلاف.. لسه البطولة ممكنة»، والذي تناول الحديث عن النسخة الرابعة المرتقبة من الاحتفال السنوي بذوي الهمم، وسط دعم كبير لهم من الدولة «قادرون باختلاف.. لسه البطولة ممكنة».

نماذج مشرفة لـ«قادرون باختلاف»

وتضمن الملف أيضًا عددا من النماذج المشرفة للقادرون باختلاف، من ضمنهم 3 أشقاء من ضعاف البصر يحققون أحلامهم، ومذيعة وأكاديمي ومحفظة قرآن، ومهند الذي اكتشف موهبته في «دايمًا عامر»، وتشجع بعد مقابلة الرئيس السيسي، وهدير موهبة غنائية غنت أمام الرئيس، وبطلة تنس طاولة، وسباح يحاول عبور المانش.

وقالت المذيعة أسماء يوسف في إشادتها بملف «الوطن»: «أفردت صحيفة الوطن صفحتي 6 و7 لملف خاص، والحقيقة ملف مبهر، أنا بحيي طبعًا كل زملائي في الوطن على هذا الملف، المف فيه العديد من العناوين والنماذج كلها مشرفة للقادرون باختلاف».