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برنامج «8 الصبح» يشيد بعدد «الوطن».. «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب»

كتب:

هاجر عمر
10:22 ص | الإثنين 12 ديسمبر 2022
«8 الصبح» يشيد بعدد «الوطن» بعنوان «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب»

«8 الصبح» يشيد بعدد «الوطن» بعنوان «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب»

أشاد برنامج «8 الصبح»، الذي تقدّمه الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف، على قناة dmc، بعدد جريدة «الوطن» الصادر اليوم، الذي أفرد مساحته بالكامل للاحتفال بتأهل المنتخب المغربي لنصف نهائي كأس العالم 2022 في قطر، إذ جاء العنوان الرئيسي للعدد: «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب».

وقالت الإعلامية آية جمال الدين، إنّ عدد الوطن اليوم بأكمله يتحدث عن إنجاز المغرب، الذي أسعد القارة الأفريقية والعرب جميعًا، تحت عنوان «مصر بتفرح.. دايما يا مغرب»، وأضافت: «أم الدنيا تحتفي بالإنجاز التاريخي لـ أسود الأطلس في كأس العالم 2022.. والمغرب قالت كلمتها أفريقيا للعلى سعيًا، والمنتخب المغربي هو الأول أفريقيًا وعربيًا الذي يحجز موقعه بين الأربعة الكبار في العالم».

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