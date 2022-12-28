قبول 1500 من خريجي الحقوق بكلية الشرطة

أعلن اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية، رئيس أكاديمية الشرطة، اعتماد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم الأربعاء، نتيجة كلية الشرطة لعام 2023، وهي الدفعة الجديدة لكلية الشرطة للعام الدراسي 2023/2022.

نتيجة كلية الشرطة

وأوضح أبو المكارم في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بمقر منصة الاحتفالات الرئيسية، نتيجة كلية الشرطة عام 2023، بحضور اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، أن إجمالي عدد المتقدمين بلغ 50 ألفا و752 طالبا، منهم 19 ألفا و788 طالبا من الثانوية العامة، و1569 طالبا من الثانوية الأزهرية، و574 طالبا من الثانوية الأمريكية، و35 طالبا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و391 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.

وأشار إلى أنه بالنسبة لتقسيمات المجموع، بلغ عدد الحاصلين على نسبة من 90% فأكثر 853 طالبا، وبالنسبة للحاصلين على 80.1% إلى 90%، بلغ عددهم 4 آلاف و54 طالبا، فيما بلغ عدد الطلبة الحاصلين على 70.1% إلى 80% نحو 9 آلاف و460 طالبا وبلغ عدد الطلبة الحاصلين على 65% إلى 70% نحو 7990 طالبا.

وتابع أبو المكارم: «وبالنسبة لتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على ليسانس الحقوق، منهم 10 طلاب حاصلين على درجة الامتياز مع مرتبة الشرف، و168 طالبا حاصلا على درجة الامتياز، و50 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف، و1737 طالبا حاصلا على جيد جدا، و5910 طلاب حاصلين على تقدير جيد و5890 طالبا حاصلا على تقدير مقبول».

نتيجة المقبولين في كلية الشرطة عام 2023

وأضاف أنه بالنسبة لتقديرات الطلبة المتقدمين الحاصلين على بكالوريوس التربية الرياضية، والبالغ عددهم 893؛ منهم 9 طلاب امتياز مع مرتبة الشرف، و67 طالبا امتياز، و26 طالبا جيد جدا مع مرتبة الشرف و300 طالب بتقدير جيد جدا، و394 بتقدير جيد و97 بتقدير مقبول.

وأشار مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة إلى أن إجمالي المتقدمين لكشف الهيئة هذا العام بلغ 15 ألفا و850 طالبا، لافتا إلى أن المستهدف قبولهم بلغ 2950 طالبا، منهم 4 آلاف و796 طالبا من خريجي الثانوية العامة، مستهدف منهم 850 طالبا، ومن خريجي كلية الحقوق 6 آلاف و415 طالبا، مستهدف منهم 1500 طالب، ومن خريجي كلية التربية الرياضية 433 طالبا، مستهدف منهم 50 طالبا، و4206 من الحاصلين على المؤهلات الجامعية، مستهدف منهم 500 طالبا وطالبة.

نتيجة أكاديمية الشرطة لعام 2023

وأكد اللواء أبو المكارم، أنه جرت الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقات الحاسب الآلي في إجراء الاختبارات، ورصد نتائجها؛ لترتيب الطلاب وفقا للأعلى في مجموع درجات الاختبارات، وقبول العدد المستهدف بصورة آلية دون تدخل لأي عنصر بشري.