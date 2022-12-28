مقرر مساعد بالحوار الوطني: إنشاء صندوق لدعم الأسرة يحفظ حقوق الأطفال

قالت ريهام الشبراوي مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق دعم الأسرة خطوة في غاية الأهمية وتؤكد سعي الرئيس عبدالفتاح السيسي المتواصل لضمان تماسك الأسرة المصرية، والحفاظ على مقدرات أعضاءها وتأمين مستقبلهم، وهذه ليست المرة الأولى التي يظهر فيها الرئيس السيسي اهتماما منقطع النظير بحال الأسرة المصرية والمرأة والأطفال، بخلاف توجيهاته الدائمة لتطوير وصياغة قانون عصري للأحوال الشخصية.

صندوق دعم الأسرة

وأوضحت ريهام الشبراوي في تصريحاتها لـ«الوطن»، أن الصندوق فكرة جيدة وعملية للغاية وتتعامل مع الواقع بشكل واضح، حيث يكون وجوده مفيد في حالة حدوث عدة أزمات تؤثر على حالة الأطفال، نتيجة عدم التفاهم بينهم وعدم الإنفاق على الأطفال، لذلك سيتم إنشاء صندوق لدعم الأسرة المصرية ويعد نقلة نوعية في استراتيجية رعاية الأسر.

مقترحات لجنة الأسرة بالحوار الوطني تجاه الصندوق

وبسؤالها عن مقترحاتها لألية عمل الصندوق قالت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني: «بداية يجب أن يكون هناك أكبر قدر من التضافر والتنسيق بين الجهات والوزارات الحكومية المعنية، وتواصل بينها وبين المجالس القومية المتخصصة بالأمر، ووضع لائحة تنفيذية تضمن ما صرح به الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن التمويل سيكون من خلال المقبلين على الزواج والحكومة».