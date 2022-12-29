درجات الحرارة اليوم الخميس 29-12-2022 على مدن ومحافظات الجمهورية

أكدت الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وتظل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس حول معدلاتها الطبيعية فى هذا الوقت من العام.

حالة الطقس اليوم

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى وجود فرص لتكاثر للسحب المتوسطة يصحبها سقوط امطار خفيفة بنسبة 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، لكنها لن تكون مؤثرة على الحياة اليومية.

ونوهت إلى استمرار تكون الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة ووسط سيناء ومدن القناة، وشمال سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29 ديسمير2022 على مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 20 - 13

- العاصمة الإدارية 19 - 14

- أكتوبر 20 - 14

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 15

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 20 - 14

- دمياط 20 - 14

- بورسعيد 21 - 14

- الإسماعيلية 20 - 12

- السويس 19 - 13

- الزقازيق 19 - 14

- شبين الكوم 19 - 14

- طنطا 19 - 15

- شلاتين 26 - 16

- الإسكندرية 18 - 15

- العلمين الجديدة 18 - 14

- وادي النطرون 19 - 15

- مطروح 19 - 14

- السلوم 19 - 13

- سيوة 19 - 10

- العريش 20 - 14

- رفح 19 - 15

- الطور 22 - 12

- كاترين 19 - 04

- رأس سدر 19 - 14

- نخل 17 - 07

- طابا 18- 15

- نويبع 19 - 14

- حلايب 24 - 18

- شرم الشيخ 21 - 15

- الغردقة 21 - 16

- مرسى علم 22 - 17

- الفيوم 19 - 14

- بني سويف 20 - 13

- المنيا 20 - 09

- أسيوط 21 - 10

- سوهاج 21 - 11

- قنا 21 - 12

- الأقصر 23 - 12

- أسوان 25 - 13

- الوادي الجديد 23 - 13

- أبو سمبل 22 - 14

- أبو رماد 25 - 18

- رأس حدربة 23-17