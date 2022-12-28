مكالمة تليفونية لتهنئة الطلاب المقبولين بكلية الشرطة 2023

يتلقى الطلاب المقبولين في كلية الشرطة 2023، مكالمة هاتفية للتهنئة بنتيجة أكاديمية الشرطة بعد ظهر اليوم، وذلك من السرايا التي جرى توزيعهم عليها، وتشمل المكالمة إبلاغ الطلاب المقبولين سواء من حملة مؤهلات الثانوية العامة أو المؤهلات العليا بموعد دخولهم الأكاديمية والمتعلقات الشخصية التي يسمح بدخولها معهم.

نتيجة كلية الشرطة لعام 2023

وفي حالة عدم التزام الطلاب بشكل تام بما يقوله لهم قائد السرية من حمل المتعلقات الشخصية فبذلك يمنع دخولها ويتم التحفظ عليها في الأمانات وقت أعمال التفتيش الخاصة بدخول الطلاب الجدد.

وأعلنت أكاديمة الشرطة منذ قليل، نتيجة الطلاب المقبولين سواء من حملة الثانوية العامة أو المؤهلات العليا، بعد اختياز اختبارات القبول ومن المتوقع أن تعلن وزارة الداخلية عن معايير قبول الطلاب الجدد وعدد المتقدمين للكلية وعدد المقبولين فيها.

50 ألفا و752 طالبا إجمالي عدد المتقدمين

وكان اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أعلن في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، بمقر منصة الاحتفالات الرئيسية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بحضور اللواء دكتور نضال يوسف مدير كلية الشرطة وقيادات الأكاديمية، أن إجمالي المتقدمين، بلغ 50 ألفا و752 طالبا، منهم 19 ألفا و788 طالبا من الثانوية العامة، و1569 طالبا من الثانوية الأزهرية، و574 طالبا من الثانوية الأمريكية، و35 طالبا من الحاصلين على الثانوية لمدارس المتفوقين، و391 طالبا من الحاصلين على الثانوية العامة من الخارج.