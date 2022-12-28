خبير طاقة متجددة: الهيدروجين الأخضر يستخرج من الماء والغاز الطبيعي

قال الدكتور عادل بشارة، خبير الطاقة المتجددة، إن مفهوم الهيدروجين الأخضر مستجد في عالم الطاقة بصفة عامة؛ إذ أنه يخضع لأبحاث منذ سبعينيات وثمانينات القرن الماضي، لكي يصبح صورة من صور الوقود، غير أن هذه الأبحاث لم تدخل حيز التطبيق، نظرًا لمحدودية استخدامه في خلايا الوقود، لافتًا إلى الهيدروجين هو أحد المكونات الأساسية للمياه، فالماء يتكون من H2O، أي هيدروجين مع أوكسجين، وعندما تتحد جزيئات الهيدوجين مع الأوكسجين ينتج عنه الماء.

استخراج الهيدروجين يحدث بالفصل الكهربي لمكونات الماء

وأضاف «بشارة» في حوار ببرنامج «صباح الخير يامصر» على الفضائية المصرية والقناة الأولى المصرية، أنه إذا تم استبدال التفاعل بدمج الجزيئين الهيدروجين والأوكسجين بالماء، إلى عملية تحليل كهربي للماء ستنفصل الغازات التي بها مرة أخرى، إلى المكونات الرئيسية الأوكسجين والهيدروجين، أي أنه يتم تحليل الماء عن طريق الكهرباء للوصول إلى الجزيئات في صورتها الأولية، واستخدام كل عنصر على حدة.

استخراج الهيدروجين الأخضر من الماء والغاز الطبيعي

وأكد خبير الطاقة المتجددة، أن فصل مكونات الماء واستخراج العناصر الأولية مفيد؛ إذ أن الأوكسجين المستخرج من الماء مفيد للعديد من الصناعات وأيضًا بالمستشفيات، وكذلك عنصر الهيدروجين مفيد؛ إذ أنه تم البدء في استخدامه كوقود، فكل وحدات شركات الأسمدة تتضمن وحدة توليد هيدروجين منذ القدم، خاصة أن الهيدروجين أحد مدخلات صناعة الأسمدة.

وأشار الدكتور عادل بشارة إلى أن إستخدام الهيدروجين المستخرج من الماء بدأ تطويره، إذ تم البدء في إستخدام الغاز الطبيعي واستخراج العناصر المختلفة ومن بينها الهيدروجين، ليكون هناك مصدرين للهيدروجين من الماء ومن الغاز الطبيعي.