السوايسة يقبلون على شراء الأرز والسلع المدعمة من التموين.. الكيلو بـ14.5 جنيه

تشهد محافظة السويس، إقبالًا من المواطنين على شراء السلع المدعمة، والمطروحة من قبل مديرية التموين وطرحتها في المجمعات وفي سيارات متحركة.

توفير اللحوم والفراخ بأسعار مخفضة

أوضح محمد رشاد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مبادرة الرئيس وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور على مصيلحى وزير التموين بتوفير السلع بالأسعار المناسبة للجماهير، لرفع المعاناة عنهم من خلال قوافل الوزارة لتوزيعها على 14 مجمعا استهلاكيا تابعا للشركة العامة لتجارة الجملة في السويس.

حيث تم توفير فراخ مجمدة ولحوم سودانية، والسلع الأساسية واللحوم بكميات كبيرة تكفي احتياحات شعب السويس، ووصل سعر الدواجن مجمدة برازيلى يسعر الكيلو 65 جنيها فقط، وسعر اللحوم البلدي الطازجة الكيلو بـ 145 جنيها، واللحوم السوداني الطازجة الكيلو بـ 115 جنيها.

سعر كيلو الأرز يبدأ من 14.5 جنيه

وذكر محمد رشاد، أن الوزارة وفرت أكثر من 200 طن أرز معبأ أبيض الكيلو بـ 14.5 جنيه والـ10 كيلو بسعر 150 جنيها في المجمعات، ومن خلال سيارات تجوب مختلف الأحياء بمحافظة السويس، تستهدف التجمعات السكانية والميادين لتوفير الأرز بأسعار مناسبة للجميع.