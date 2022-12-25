«تموين السويس»: انطلاق معارض أهلا رمضان يناير المقبل

قال محمد رشاد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة السويس، إن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، أعطى تعليمات بإقامة معارض أهلا رمضان بدءا من يناير المقبل، في ظل ما تشهده السويس من جهود لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

شوادر أهلا رمضان في أحياء السويس

وأوضح وكيل التموين بالسويس في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يتم التنسيق مع الشعب المختلفة بالغرفة التجارية بالسويس لإنشاء شوادر في مختلف أحياء السويس لإقامة معارض أهلاً رمضان ابتداء من يناير 2023، والعمل على توفير مختلف السلع من لحوم وأرز وزيوت بتعليمات من محافظ السويس، والذي وجه بالتنسيق مع الغرفة التجارية والطب البيطري لتوفير شوادر لتوفير اللحوم بأسعار مناسبة يتم تسليمها للتجار مقابل توفير السلع بأسعار مخفضة.

توفير السلع بأسعار مناسبة

وتابع أن هناك توجيهات من رئيس الوزارء والدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور علي مصلحي، وزير التموين، بضرورة توفير السلع المختلفة، وهو ما يؤكده ويدعمه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والذي وجه بتوفير كميات من الأرز بأسعار مناسبة، ولحوم طازجة ومستوردة وفراخ وغيرها.

14 منفذا لتوفير السلع التموينية

وأكد «رشاد» وجود 14 منفذا ثابتا تابع لوزارة التموين، ويتم الإشراف عليها بشكل دائم ومستمر من المديرية، وتتوافر بها مختلف السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين، كما أن هناك منافذ متحركة وهي سيارات تجوب أحياء السويس لتوفير السلع الأساسية.