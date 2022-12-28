وزير الدفاع الفرنسي يصل العاصمة الأوكرانية «كييف»

وصل وزير الدفاع الفرنسى «سيباستيان ليكورنو»، إلى عاصمة أوكرانيا «كييف» حيث من المقرر أن يتوجه إلى حائط الأبطال وهو مبنى تذكاري.

وذكرت قناة «فرانس إنفو تي في»، الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الفرنسي سيزور معسكر تدريب للجنود الأوكرانيين في كييف، كما سيلتقي بعد ذلك بنظيره الأوكراني «أوليكسى ريزنيكوف»، ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.

أحدث مسئول فرنسي يزور أوكرانيا

ويعد وزير الدفاع الفرنسي هو أحدث مسئول فرنسي رفيع المستوى يزور أوكرانيا بعد الرئيس إيمانويل ماكرون في شهر يونيو الماضي ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا التي زارت أوكرانيا ثلاث مرات منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في فبراير الماضي.

وكانت قناة BFMTV، أفادت بأن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو سيزور كييف، حيث سيجري محادثات مع نظيره الأوكراني، وقالت القناة التلفزيونية، نقلا عن معلومات من وزارة الدفاع: «سيباستيان ليكورنو وزير الدفاع الفرنسي سيتوجه إلى أوكرانيا في 28 ديسمبر، حيث سيلتقي مع نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف».

وذكرت وسائل الإعلام أن «الوزير سيشهد أمام السلطات الأوكرانية على استمرار دعم فرنسا منذ 24 فبراير، كما سيحيي ذكرى الجنود الذين سقطوا».