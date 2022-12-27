وسائل إعلام: إطلاق نار في كييف على محتجين بسبب انقطاع الكهرباء

أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى إطلاق نار على احتجاج في العاصمة الأوكرانية «كييف»، اشتكى خلاله سكان المدينة من انقطاع التيار الكهربائي في مجمع سكني، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على مطلقي النار، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن انقطاعات الكهرباء لا تزال مستمرة، مشيرا إلى انقطاعها عن نحو 9 ملايين من السكان، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.