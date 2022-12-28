عاجل.. شاب من «القادرون باختلاف» لـ«السيسي»: محدش يقدر يمس مصر وأنت رئيسها

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية لشهداء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل رفعة الوطن، وسلامه وأمنه، وأضاف موجّها حديثه للمصريين: «حافظوا على مصر، الله سبحانه وتعالى وقف إلى جوارنا وحما البلاد من الانهيار»، وذلك ردا على سؤال «عمرو عيد»، 17 عاما، من القادرون باختلاف، وبطل سباحة في مركز شباب الجزيرة، خلال فقرة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف»، «خوفت على بلدنا إمتى يا فخامة الرئيس؟، طول ما أنت رئيس لمصر محدش هيقدر يقرب منها ولا يمسها».

وأضاف الرئيس السيسي: «مصر قدّمت 3 آلاف شهيد، ومن 12 إلى 13 ألف مصاب بإصابات مؤذية جدا لا يمكنه الحياة بشكل طبيعي بعدها»، متابعا: «مصر بها شباب من الجيش والشرطة والقضاء وغيرها من المهن، ودون تمييز مسلم أو مسيحي، كلهم مصريون، دفعوا ثمنا كبيرا كي تكون مصر هادئة وآمنة مطمئنة».

وتابع الرئيس، أنّ خوفه على مصر دائم، لكن الفترة من 2011 حتى 2014 كانت الأصعب عليه، حين حدثت تفجيرات في كنائس ومساجد ومديريات أمن، متابعا أنّ من يرى مصر حينها كان يقول إنّها انتهت، لا أقصد استرجاع الذكريات المؤلمة مرة أخرى، لكني أكرر الأمر كي نكون حريصين على مصر واستقرارها وأمنها.