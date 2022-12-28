خبير اقتصادي: الإفراج عن بضائع بـ 5 مليارات دولار خلال أسبوع إنجاز كبير

قال الخبير الاقتصادي، الدكتور شريف الخريبي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الموانئ المصرية أفرجت عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار في الفترة الماضية، ومتبقي بضائع بقيمة 9 مليارات دولار، ما يصنف على أنه إنجاز كبير للحكومة.

تأثر صناعة الدواجن بشدة

واضاف الخريبي في حوار على فضائية «النيل للأخبار»، أن الدولة تفهمت أن هذه المشكلة حقيقية، خاصة بعد تأثر صناعة الدواجن بشدة، إثر تعثر استيراد الأعلاف بسبب نقص الدولار، وبعض مستلزمات الصناعة التي تم احتجازها في الموانئ، إضافة لبعض السلع الأساسية، مشيدًا بجهود الدولة التي نتج عنها الإفراج عن بضائع بقيمة 5 مليارات دولار خلال أسبوع، كونه يعد إنجازا كبيرا جدًا، وهو ما يؤكد قدرة الدولة على حل المشكلات.

الحل المستدام لبضائع الموانئ بتحقيق التوازن بين الصادرات والواردات

وأوضح أن المشكلات المتعلقة بالموانئ ستكون في طريقها إلى الحل بصورة مستدامة بحدوث التوازن بين الصادرات والواردات، مشيرًا إلى أن جهود الحكومة المستمرة يمكنها تحقيق هذا التوازن خلال عامين على الأكثر.