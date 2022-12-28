«أمن المنافذ»: تنفيذ 296 حكما قضائيا.. وضبط 4 قضايا حيازة مخدرات

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة، خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي.

ضبط 4 قضايا تهريب وحيازة مخدرات

ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، جرى ضبط 4 قضايا متنوعة، وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط 4 قضايا.

وفي مجال المخالفات المرورية، جرى ضبط 1800 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 24 قضية، وفي مجال مكافحة جرائم «الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات» تم ضبط 4 قضايا.

وجرى تنفيذ 296 حكما قضائيا متنوع، في مجال تنفيذ الأحكام، واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب، من خلال إحكام السيطرة الأمنية على المنافذ كافة.