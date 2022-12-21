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«أمن المنافذ» يضبط 3 قضايا تهريب نقدي و1684 مخالفة مرورية 

كتب:

محمد بركات
12:32 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن ضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وضبط 1684 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 23 قضية في مجال الأمن العام.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، جرى ضبط 3 قضايا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، جرى ضبط 4 قضايا، إضافة إلى تنفيذ 225 حكما قضائيا متنوعا.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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