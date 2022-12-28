السيسي يدعو المصريين لدعم ذوي الهمم: «النبي علمنا كده»

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحية احترام وتقدير للأسر المصرية، والأب والأم، قائلًا: «أنا أب وأعي جيدًا أن من لديه أسرة يكون شاغله الأوحد هو الاهتمام بها»، مضيفًا أنَّ «أقول لأولياء أمور القادرون باختلاف متشكرين وكتر خيركم وربنا يعينكم ويكافئكم جدا على ما تفعلونه وستفعلونه لأبنائكم».

جاء ذلك خلال رد الرئيس السيسي، على سؤال توجه به عبدالله محمود، الطالب في الصف الأول الثانوي من ذوي الهمم ويعزف بيانو ويدرس موسيقى في معهد «الكونسرفاتوار»، وذلك ضمن فقرة «اسأل الرئيس»، في النسخة الرابعة من احتفالية «قادرون باختلاف»، إذ قال «نحن نفخر بوجودكم معنا وحياتنا تغيرت معكم، وأتمنى من الرئيس أن يوجه رسالة إلى القادرون باختلاف ورسالة أخرى للشعب المصري كله».

وأضاف رئيس الجمهورية، في رده على سؤال الطالب من ذوي الهمم: «أقول لكل إنسان يسمعنا الآن، عاوزين نخلي بالنا من بعضنا، ربنا يقدرنا نعمل حاجة حلوة نعملها دون التقليل من أي عمل، كونوا أكثر إيجابية ورحمة ببعضكم البعض»، داعيا الجميع إلى دعم ذوي الهمم بقوله: «النبي محمد علمنا كده».

واستكمل الرئيس رسالته بقوله: «اللي عاوز يعمل حلو الدنيا، مليانة خير، واللي مش عاوز محروم، أقول للمصريين وانتبهوا لأي أمر ممكن تقدم فيه حاجة طيبة للناس، كان نفسي أشوف حاجات من دي كتير على مواقع التواصل الاجتماعي، ما قدمناه لقادرون باختلاف خطوة قليلة، ولسة بدري، ولو دعمنا بعض هنعمل حاجة جميلة وندخل السرور على القادرون باختلاف وأسرهم أيضًا».