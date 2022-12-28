تشييع جثماني طفل ومزارع لقيا مصرعهما غرقا في سوهاج

شيع أهالي قرية المغاربة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، جثماني الطفل «أحمد» ذو الخمس سنوات والشاب الأربعيني «بلاش»، اللذان لقيا مصرعهما غرقًا في إحدى الترع، عقب تصريح الجهات المختصة بدفنهما، ليحمل الأهالي الجثمانين من مسجد القرية الكبير حتى المقابر لتواري كل عائلة فقيدها، وفقًا لحديث محمد علام، أحد أهالي القرية لـ«الوطن».

تفاصيل الواقعة

وكان قد سقط طفل ذو 5 سنوات بالترعة المواجهة لمنزله،في أثناء لهوه بقرية المغاربة، فأسرع أحد العمال بالأرض الزراعية المجاورة لإنقاذه عقب رؤيته له وهو يسقط وسماع استغاثته، فلقي الاثنان مصرعهما، وانتشلهما الأهالي، إذ تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد غرق طفل وشاب أربعيني بمركز جرجا.

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائى بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي، لموقع الحادث وتبين مصرع الطفل «أحمد م ع ح» 5 أعوام، مقيم بقرية المغاربة بمركز جرجا بمحافظة سوهاج، والمدعو «بلاش م ا ع» 43 عامًا، مزارع عامل مقيم بذات الناحية، في أثناء محاولته إنقاذ الطفل.

سبب الوفاة إسفكسيا الغرق

وتم نقل الجثامين لمشرحة جرجا المركزي وتحرير محضر، وأفاد الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة، أن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق».