إصلاح وصيانة خط الطرد بمشروع الصرف الصحي بشبرامنت في الجيزة

تفقدت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس وبالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والقائمين على مشروع الصرف الصحي بشبرامنت، منطقة جسر الصليبة بحضور استشاري المشروع، لإصلاح هبوط أرضي، إذ تبين وجود تسريب بسيط بالجوان بخط الطرد 300 مم.

إعادة الشئ لأصله

وقالت محافظة الجيزة في بيان، إنه جرى التعامل الفوري مع المشكلة، وجاري الإصلاح وإعادة الشئ لأصله، بالإضافة إلى اختبار الخط من نزلة الأشطر لمحطة شبرامنت بعد رصد الهبوط البسيط، وتم تأمين الموقع لحين البدء في العمل، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة ابوالنمرس.