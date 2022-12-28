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إصلاح وصيانة خط الطرد بمشروع الصرف الصحي بشبرامنت في الجيزة

كتب:

سلامة عامر
03:41 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
خلال إصلاح الهبوط الأرضي

خلال إصلاح الهبوط الأرضي

تفقدت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس وبالتنسيق مع شركات مياه الشرب والصرف الصحي والقائمين على مشروع الصرف الصحي بشبرامنت، منطقة جسر الصليبة بحضور استشاري المشروع، لإصلاح هبوط أرضي، إذ تبين وجود تسريب بسيط بالجوان بخط الطرد 300 مم.

إعادة الشئ لأصله

وقالت محافظة الجيزة في بيان، إنه جرى التعامل الفوري مع المشكلة، وجاري الإصلاح وإعادة الشئ لأصله، بالإضافة إلى اختبار الخط من نزلة الأشطر لمحطة شبرامنت بعد رصد الهبوط البسيط، وتم تأمين الموقع لحين البدء في العمل، وذلك تحت إشراف اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة ابوالنمرس.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.