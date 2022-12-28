«الشعب الجمهوري» يستعرض إنجازات ديسمبر وخطة عمل يناير بمختلف المحافظات

عقد حزب الشعب الجمهوري، اجتماعا تنظيميا بمقره المركزي، لاستعراض ما تم إنجازه خلال شهر ديسمبر الجاري من فعاليات ومبادرات وبروتوكولات تعاون، وكذلك خطة عمل أمانات الحزب بمختلف المحافظات خلال شهر يناير المقبل.

ترأس الاجتماع، اللواء محمد صلاح أبو هميلة الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، وأحمد الألفي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية بالحزب، وحضره أمناء الحزب بكل محافظات الجمهورية وشباب الأمانة المركزية، وأعضاء هيئة المكتب بالمحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

نوقش خلال الاجتماع، التواجد بالميادين العامة بالمحافظات لتوزيع الهدايا، تزامنا مع رأس السنة الميلادية، وتقديم التهاني وتعليق لافتات التهاني تزامنا مع عيد الميلاد يوم 7 يناير، وكذلك تنظيم معارض لبيع السلع التموينية بأسعار مخفضة، وسيارات لبيع السلع بمختلف مراكز المحافظات، بالإضافة إلى تدشين قوافل طبية بمختلف مراكز المحافظات، وإقامة معرض كتاب تزامنا مع معرض القاهره الدولي للكتاب.