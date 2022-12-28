روسيا: الغرب في حالة حرب معنا بقيادة القوة النووية لأمريكا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب بقيادة الولايات المتحدة، أعلنوا الحرب على روسيا منذ فترة طويلة، وعلى الأخص بعد أحداث 2014 في أوكرانيا.

الحرب على روسيا من قبل الغرب

وأضاف «لافروف»، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء تاس الروسية، «الجماعة الغربية، بقيادة قوة نووية الولايات المتحدة في حالة حرب معنا، منذ فترة طويلة، بعد أحداث أوكرانيا بدعم الاتحاد الأوروبي، وحتى بعد اتفاقيات مينسك التي لم يكن أحد ينفذها، وبعد تأكيد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل».

أثر اتفاقيات مينسك

وكانت «ميركل» قد صرحت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن إبرام اتفاقيات مينسك في عام 2014، كانت محاولة لمنح أوكرانيا الوقت لتصبح أقوى، وقالت إنه كان من الواضح للجميع أن الصراع قد توقف، ولم يتم حل المشكلة، لكن هذا هو ما أعطى أوكرانيا وقتا لا يقدر بثمن.

وأعربت عن شكها فيما إذا كانت دول حلف شمال الأطلسي «الناتو» ستتمكن من تقديم الدعم إلى كييف في ذلك الوقت، بالقدر نفسه الذي تقدمه الآن خلال الأزمة الحالية.