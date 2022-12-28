نانسي نور: كسبنا ثقة المشاهد.. والتطوير أثرى المحتوى

قالت الإعلامية نانسى نور، إنّ قناة «إكسترا نيوز» اكتسبت ثقة المُشاهد، على مدار السنوات الماضية، ما يُحمل طاقم العمل مسئولية كبيرة، لافتة إلى أن «القناة تشهد تطويراً طول الوقت، وسيزيد حجمها مع العام الجديد».

وأشارت «نانسى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية تُعد من أبرز الأحداث التى وقعت عام 2022، موضحة أنّ «إدارة القناة نظمت دورات تثقيفية للمُذيعين على مدار السنة، فى وجود خبراء فى الشأن السياسى والاقتصادى، لمعرفة حجم وأبعاد الأزمة الروسية، فضلاً عن حصولنا على دورات فى اللغة العربية وفى فروع أخرى، والأمر ليس مقتصراً على المُذيعين الجدد فحسب، بينما على جميع المُذيعين، فأنا أرى أن المذيع مثل الدكتور يجب عليه أن يتعلم ويتطور طوال الوقت».

وحول تقديمها حلقات على «إكسترا نيوز» من خارج الاستديو، ورصد المشروعات القومية، قالت نانسى نور: «ضروى أن يكون المذيع مع الناس فى الشارع ورصد المشروعات القومية، وخروج المذيعين من الاستديو يأتى ضمن تطوير القناة، وأرى أنّ شغل الشارع لا يقل أهمية عن الاستديو إن لم يكن أهم وأثقل».

وتابعت نانسى نور أنّ «إكسترا نيوز حدث بها تطورات كبيرة مؤخراً، وهذا التغيير أثرى الخريطة البرامجية، من خلال تقديم برامج تُخاطب كل المواطنين وتصل إليهم ولكل الفئات العمرية، فضلاً عن زيادة نسب متابعات الجمهور على منصات القناة بمواقع التواصل الاجتماعى».

القناة تمثل لى البيت وليس مجرد مكان عمل.. ولها فضل كبير فى مسيرتى المهنية

وأضافت أنّ «القناة فى العام الجديد ستشهد مزيداً من التطوير أكثر من أى وقت سابق، لاسيما أنّ العمل يجرى على قدم وساق»، متابعة «القناة تمثل لى البيت وليس مجرد مكان عمل، ولها فضل كبير علىّ فى مسيرتى المهنية، إن لم تكن الأهم».