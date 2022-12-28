14 فنانا وفنانة على مسرح «الموهوبين» باختلاف: «الفرحة واحدة»

شهدت احتفالية «قادرون باختلاف» مجموعة من العروض الفنية تنوعت ما بين الغناء والتمثيل والاستعراض، قدمها أطفال وشباب من ذوى الهمم، بالتعاون مع كبار نجوم الفن بمصر، وأثبت خلالها «أبطال قادرون» مواهبهم المختلفة.

ووجّه الرئيس الشكر للفنانين المشاركين فى الاحتفالية: «باوجه التحية للفنان محمود حميدة، والفنانة هنا الزاهد، والفنان حسين الجسمى، وكل اللى قدم الفقرة الجميلة، وبادعوكم إحنا عاملين فى العاصمة مدينة الثقافة والفنون، فيها قاعة جميلة جداً لم تُفتتح بعد، وأتصور إننا المفروض ماندخلش فيها إلا بيكم، وإن شاء الله الاحتفال ده أنتم تفرّجوا الدنيا كلها على مصر».

كانت فقرات الاحتفالية أقرب إلى تابلوهات فنية جميلة أظهرت الفنانين وأبطال «قادرون باختلاف» فى صورة مشرّفة أشاد بها الرئيس السيسى وتفاعل معها، وتأثر لقصص أبطالها، وهذا ما حدث خلال الفقرة التى ظهر فيها الفنان كريم فهمى بصحبة الطفل محمد محمود، بطل مصر فى السباحة من ذوى الهمم، كما شارك الفنان عمرو يوسف بصحبة الإعلامية رحمة خالد، بالإضافة إلى مشاركة الفنان أحمد سعد، الذى قدم أغنية «الفرحة واحدة» مع عدد من أطفال «قادرون باختلاف»، فضلاً عن ظهور الفنانة كندة علوش دعماً لموقف الأهل فى حياة هؤلاء الأطفال، إضافة إلى مشاركة خاصة للفنانة هاجر أحمد، وعرض خلال الاحتفالية أغنية الفنان اللبنانى راغب علامة «أنا قادر»، التى تم عرضها العام الماضى فى الاحتفالية ذاتها.

«أحسن صاحب لدمج أصحاب قادرون باختلاف» بهذه الكلمات أعلن الفنان أشرف عبدالباقى انطلاق مبادرة «أحسن صاحب»، خلال الاحتفالية، وقال إنّها ستكون لاختيار الصديق الأفضل لـ«قادرون باختلاف»، الذى دعمه ووقف إلى جانبه وكان سنداً له فى مشوار حياته.

وأكد «عبدالباقى» أنّ الرئيس السيسى هو «أحسن صاحب»، حيث اهتم بـ«قادرون باختلاف»، وغيّر النظرة المجتمعية لهم، وحظيت تلك الكلمات بتصفيق حاد من الحضور، وهتافات من كل مكان فى القاعة بـ«بنحبك يا ريس».

وشارك الفنان أحمد أمين، فى فيلم «أبطال الحكاية»، الذى عُرض على هامش الاحتفالية، وسلط الفيلم الضوء على أبطال الحكاية، سواء من الأطفال أبطال «قادرون باختلاف»، أو الآباء والأمهات الذين آمنوا بقدرات أبنائهم، وقال «أمين» فى رسالة إلى الآباء والأمهات: «أنتم مصدر إلهام كبير، أرجوكم استمروا، مفيش طفل عادى، كل طفل كنز»، مضيفاً: «لما بنشوف حكاية حلوة، بنخاف على البطل، والبطل لما بيكمل ويقع ويقوم بيتحول لشخص ملهم؛ وده اللى اتعلمته من أبطال قادرون باختلاف، طول ما هم مصدقين فى أولادهم هيفضلوا أبطال حكايتهم».

وشهدت الاحتفالية تقديم عرض مسرحى من بطولة الفنان محمود حميدة، بالتعاون مع عدد من الفنانين، منهم الفنان عمرو وهبة وعدد من شباب وأطفال «قادرون باختلاف»، وكان للفنانة هنا الزاهد حضورها المميز فى الاحتفالية.

الرئيس يبارك لـ«الجسمى»: «أخدوك من فرحك»

وقدم الفنان الإماراتى حسين الجسمى أغنية بصحبة ذوى الهمم، وفور انتهاء الأغنية طالب ذوو الهمم «الجسمى» بإعادتها مرة أخرى بهتافات «تانى.. تانى»، ليرد مستجيباً لهم، ومازحه الرئيس السيسى قائلاً: «يا جسمى.. أنا عارف خدوك من فرحك يعنى.. مبروك وسعداء بوجودك معانا، ودايماً بتشاركنا، والإمارات شعب حبيب لينا، ألف مبروك ومتشكرين والله وشايف القدرات اللى عندنا عاملين إزاى».

الفنان يرد: «المصرى مايتقالوش لأ»

ورد «الجسمى» على الرئيس: «الله يبارك لك، دى أغلى مباركة، المصرى مايتقالهوش لأ.. وأنا سعيد دايماً بوجودى فى مصر، ومصر حلوة».

«علامة»: تسجيل وتصوير «أنا قادر» استغرق 10 أيام

من جانبه، أعرب النجم اللبنانى الكبير راغب علامة عن سعادته البالغة للنجاح الكبير الذى حققته أغنيته الخيرية «أنا قادر»، التى تم عرضها ضمن الاحتفالية، قائلاً لـ«الوطن»، إن تقديم أغنيات لذوى الاحتياجات الخاصة وغيرهم من الحالات الإنسانية، واجب على كل فنان؛ كى يسهم بدور إنسانى فى الحياة المجتمعية.

وأشار «علامة» إلى أنه عندما استمع إلى الأغنية فى أول مرة، أعجب بها للغاية وقام بتنفيذها على الفور خلال وجوده فى القاهرة، مؤكداً أن فترة تسجيل وتصوير الأغنية استمرت 10 أيام.

«كندة»: الاحتفالية حدث استثنائى أدخل الفرحة فى قلوبنا جميعاً

وقالت الفنانة كندة علوش: الحدث استثنائى، وكنت سعيدة إنى مع أولادنا من ذوى الهمم، فهم مصدر القوة بالنسبة لنا طوال الوقت، فكانت الاحتفالية ضخمة جمعت بين نجوم وأبطال ومبدعين، وظهر تفاعل واهتمام الرئيس بكل التفاصيل الخاصة بذوى الهمم، وركزنا على الدعم النفسى بالنسبة لهم، فهذا شىء أدخل الفرحة فى قلوبنا جميعاً. وأضافت كندة علوش لـ«الوطن»: «معظم ما حدث مؤثر، والفقرة الخاصة بى كانت تتحدّث عن الصعوبات التى واجهت الأم والأب من المجتمع خلال تربية أولادهم، فدورنا الأساسى هو دعمهم المستمر، وتحفيزهم على تقديم كل ما هو جديد ومؤثر فى المجتمع المصرى، من أجل نهضة المجتمع والعمل على التطوير بصورة مستمرة».