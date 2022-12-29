بسبب الشبورة.. وفاة شخص واصطدام 200 سيارة في مدينة بالصين

شهدت مقاطعة صينية، حادثا ضخما بسبب الشبورة المائية الكثيفة، التي حجبت الرؤية الأفقية، ما تسبب في تصادم عدد ضخم من السيارات وصل لـ200.

اصطدمت أكثر من 200 سيارة بسبب الشبورة المائية

وبحسب وكالة «روسيا اليوم»، فإن الضباب الكثيف حجب الرؤية في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان بشرق الصين، وتسبب في حادث سير فوق جسر؛ إذ اصطدمت أكثر من 200 سيارة بسبب الشبورة المائية.

ووقع الحادث صباح أمس الأربعاء، على جسر في مدينة تشنغتشو الصينية، وتسبب في وفاة شخص واحد واصابة آخرين.

أحد الظواهر الطبيعية في فصل الشتاء

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قد أعلنت عن استمرار الشبورة المائية الكثيفة على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، ما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية كأحد الظواهر الطبيعية في فصل الشتاء.

ونصحت الهيئة قائدي المركبات باتباع نصائح رجال المرور وتوخي الحذر في أثناء القيادة، خاصة في ساعات الصباح الأولى حتى انقشاع الشبورة.

وأعلنت الأرصاد الجوية اليوم عن انتشار الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد.