«المركزي» لـ«البنوك»: إرسال كشوف الحسابات للعملاء كل 3 أشهر

خاطب محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، رؤساء البنوك العاملة في السوق المحلية، لإرسال كشوف الحسابات للعملاء، سواء ورقيا أو إلكترونيا، كل 3 أشهر على الأكثر، مع منح العميل حق طلب إيقاف إصدار كشوف الحسابات الإلكترونية في أي وقت.

إرسال كشوف الحساب الإلكترونية دون مصاريف

وطلب «المركزي» في كتاب دوري، البنوك، بإصدار كشوف الحسابات الإلكترونية للعملاء دون مصاريف، وحال تعذر الأمر يراعى أن تكون المصاريف أقل من نظيرتها الورقية، وحال اعتبار العملاء من ذوي الحسابات الراكدة (التي لا تشهد أي تعامل منذ فترة طويلة) يتعين على البنك وقف إرسال الكشوف لحين تنشيط الحسابات من قبل العملاء.

وسائل إلكترونية متعددة

وأتاح «المركزي» للبنوك، إرسال كشوف الحسابات بأي وسيلة إلكترونية، مثل الإنترنت البنكي، البريد الإلكتروني، والتطبيقات الخاصة بالهواتف، محملا البنوك مسؤولية الإخلال بمبادئ حماية سرية بيانات العملاء، ومراعاة توعية العملاء باستخدام كلمة سر معقدة ومتغيرة لتشفير الحسابات المرسلة.

حماية سرية البيانات وكلمة السر

وفيما يتعلق بكلمة السر، أشار «المركزي» إلى ضرورة أن تتكون من 8 أحرف وأرقام ورموز، وألا يتم معالجتها أو إرسالها أو حتى تخزينها كنص واضح، مع التأكد من أنّ كلمة السرغير مكررة.

منع الاختراق

وطالب «المركزي»، البنوك، لالعمل على تأمين عدم حدوث أي اختراقات لبيانات العملاء، على أن يتم تضمين ذلك باختبارات الاختراق السنوية التي يجريها البنك.