مصرع فتاة بصعق كهربائي داخل منزلها في بني سويف

لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، إثر إصابتها بصعق كهربائى داخل منزل أسرتها بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، ونُقلت الجثة بسيارة إلى مشرحة المستشفى التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وفاة فتاة بصعق كهربائي في بني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغًا بوصول جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، إلى مستشفى بني سويف التخصصي بواسطة سيارة إسعاف، وإدعاء أسرتها تعرضها لحادث صعق كهربائي داخل المنزل بقرية كوم أبو خلاد التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، وتم التوجيه بنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف «حنان.ع.ح»، 23 عامًا، تقيم قرية كوم ابو خلاد، جثة هامدة، إلى مستشفي بني سويف التخصصي، وجرى إيداع جثتها داخل مشرحة المستشفى لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.

وحُرر المحضر اللازم وجاري اتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم استدعاء مفتش الصحة المختص تمهيداً لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويها لدفنها بمقابر العائلة.