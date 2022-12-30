حصاد بورسعيد في 2022.. تنفيذ مشروعات لتطوير الطرق والميادين 

شهدت محافظة بورسعيد خلال عام 2022 تنفيذ أكبر خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين في كل الأحياء، خاصة حيي الزهور والجنوب، واللذان حصلا على النصيب الأكبر من تطوير منظومة الطرق خلال العام الجاري، ما أحدث سيولة مرورية وانسيابية في الحركة أمام المواطنين والسيارات.

وذكر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لـ«الوطن»، أن المشروعات شملت تجميل وتطوير مدخل بورسعيد الجنوبي من منفذ الرسوة واللواء أحمد عبدالله، بداية من الكوبري السطحي للحرفين ببورفؤاد حتى معدية شرق التفريعة بطول 43 مترا وعرض 25 مترا، وذلك بتكلفة 73 مليون جنيه.

وأشار المحافظ إلى استكمال تطوير طريق الشاحنات، بطول 4 كيلو مترات، وعرض 25مترا، ورصف شارع السيد سرحان بالزهور المؤدي إلى المقابر الجديدة وطريق بحري ترعة السلام والمؤدي إلى كوبري الشادر بطول 3.5 كيلو متر، وأيضا الرابط بين شادر عزام ومحور 30 يونيو.

رصف طرق بالوظة

وبحسب المحافظ، سيتم استكمال رصف الطريق الترابي ما بين محطة طرق بالوظة حتى منطقة 10 آلاف عند القرية المركزية رقم 7، بتكلفة 271.660 مليون جنيه.

وأكد محافظ بورسعيد، الانتهاء من 80% من أعمال رصف طرق مشروع المرحلة الثالثة من إسكان الاجتماعي ببورفؤاد، ومشروع 9000، فضلا عن تطوير ورفع كفاءة شارع 23 ديسمبر، والذي يمر بأحياء المناخ والضواحي والزهور بطول 3800 متر، وافتتاح ميدان 23 ديسمبر بحي المناخ بعد تطويره.

تطوير شارع 23 يوليو

كما تم تطوير ورفع كفاءة شارع 23 يوليو على مرحلتين بطول 2 كيلو و600 متر، بداية من نادي العاملين بالمحافظة حتى استاد النادي المصري وتقاطع شارع النصر والأمين، ورصف وتطوير شوارع الصباح.

وأضاف أنه تم استكمال رصف منطقتي 58 عمارة و18 عمارة بحي الضواحي، وأعمال الرصف بين القرية الأوليمبية وعمارات زمزم الجديدة.