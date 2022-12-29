«الري»: صيانة وتأهيل محطات رفع المياه بـتكلفة 778 مليون جنيه خلال 2022

كشف تقرير يرصد إنجازات وزارة الموارد المائية والري في مجال إنشاء وإعادة تأهيل محطات الرفع ورفع كفاءتها وقدرتها على الوفاء بمتطلبات الري والصرف للزمامات التي تخدمها، كذلك إنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائي.

مشروعات مصلحة الميكانيكا والكهرباء

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بتأهيل محطات الرفع ورفع كفاءتها التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء فقد تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 778 مليون جنيه، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة وتأهيل 42 محطة رفع بمحافظات الوجهين البحري والقبلي من أهمها «تأهيل وحدات ري العياط بالجيزة وإحلال وتجديد محطات السرايا القبلية 1 والقبلية 2 بمحافظة الشرقية»، بالإضافة للاستلام النهائي لمحطة السلام الرئيسية بمحافظة بورسعيد والتي تشمل 7 وحدات، حيث تقوم المحطة برفع 5.60 مليون متر مكعب في يوم لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر .

وكشف التقرير أنه جاري الاستلام النهائي لمحطة شادر عزام ضمن مشروع منظومة بحر البقر والتي تشمل 3 وحدات، كما تم الاستلام الابتدائي لمحطة إسنا الجديدة لخدمة 27 ألف فدان بمحافظة الأقصر.

وبيّن التقرير استلام ابتدائي لمحطة دير السنقوريه بالمنيا والتي تشمل 5 وحدات لخدمة زمام 50 ألف فدان، والاستلام الابتدائي لمحطة بني صالح الجديدة بمحافظة بنى سويف، ومحطة سيدمنت ببنى سويف ومحطة مصرف 7 بكفر الشيخ لخدمة زمام 86 ألف فدان.

إنشاء وتدعيم وتأهيل المنشآت الكبرى على المجاري المائية

ووفقا للتقرير تم تنفيذ أعمال باستثمارات قدرها 173 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من إنشاء وإحلال وتجديد وصيانة عدد 655 عمل صناعي على الترع يشمل وصيانة الأعمال الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية.

وتم البدء في مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة ، والذى يأتي استكمالا لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف، ويهدف المشروع لتحسين عملية الري في زمام 1.60 مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي «أسيوط - المنيا - بني سويف - الفيوم - الجيزة».

كما تم إنهاء تنفيذ المرحلة الثانية من عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد 1046 كيلومتر خلف خزان أسوان، من خلال تأهيل فتحات القناطر وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المباني وعمل مشاية جديدة وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى، وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية، وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

كما تم الانتهاء من رفع كفاءه كوبري قنطرة حجز جمجرة ليتحمل مرور سيارات النقل الثقيل، ويجري تنفيذ عملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد، وتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط بحيث تصبح ملائمة لظروف التشغيل وظروف البيئة الحالية المحيطة بالموقع، وتنفيذ عملية تأهيل كباري الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية وعددها 13 كوبرى مشاه ملاحي سطحي و كوبرى سيارات ملاحي سطحي، وتأهيل عدد 3 أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.