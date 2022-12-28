«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن جني محصول الموالح في البحيرة

تحظى محافظة البحيرة بطبيعة متفردة وموقع جغرافي متميز وتكوينات بيئية متنوعة ورقعة زراعية شاسعة ومصادر ري متعددة، وبالتالي احتلت المركز الأول في إنتاج وتصدير الموالح للأسواق الخارجية ويبلغ إجمالي المساحة المنزرعة من الموالح أكثر من 130 ألف فدان.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تلفزيونيا عن جني محصول الموالح بمحافظة البحيرة.

فتح أبواب تصديرية كثيرة

وأكد المهندس محمد مطاوع، مراقب عام مراقبة البستان، في التقرير، إنّ الأبواب التصديرية التي جرى فتحها هذا العام فيها تعويض كبير للمزارع، والبرتقال حقق أرقاما عالية، والمزارع حقق عائدا ممتازا.

بينما قال المهندس سامح عبدالباري، مهندس إرشاد زراعي بمديرية الزراعة بالنوبارية: «نتابع بداية من التقليم وهي المرحلة التي تأتي بعد عملية الجني، حيث نتابع مع العمالة ما يعرفونه عن هذه المرحلة ونعلمهم كيفية الإمساك بالمقص وغيرها من الأمور المتصلة بهذه العمالة، ثم نبدأ عملية رش زيت معدني شتوي».

وأوضح التقرير، أنّ مرحلة جمع محصول الموالح تأتي بعد عدّة خطوات، مثل تسميد الأراضي ثم مرحلة القطع والجني والفرز وفقا للمواصفات والمعايير الدولية.